ABD'deki Ermeni ve Yunan lobileri, Türksat 5B'yi engellemeye çalışıyor

Daha önce Türksat 5A'nın fırlatılması işlemini durdurma girişiminde bulunan ABD merkezli lobiler, şimdi de 5B'ye karşı Federal Havacılık İdaresi'ne mektup gönderdi.

Milli Uzay Programı'nın duyurulmasının ardından uzay çalışmalarında vites yükselten Türkiye'nin Türksat 5B uydusu, yılın son çeyreğinde uzaya fırlatılacak.

Ocak ayı başında fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusu ise yörünge yolculuğuna devam ediyor. Uydu, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak.

TÜRKSAT 5B'Yİ ENGELLEME GİRİŞİMİ

Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı SİHA'ların işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki zaferde büyük rol oynaması, ABD'deki Ermeni lobilerini rahatsız etmiş, SpaceX'in iletişim e-posta adresini mail yağmuruna tutan Ermeniler, Elon Musk ve SpaceX'ten Türksat 5A fırlatma görevini iptal etmesini istemişti.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, ABD merkezli Ermeni ve Yunan lobilerinin Türksat 5B uydusunu engellemek için harekete geçtiğini yazdı.

ERMENİ VE YUNAN LOBİLERİNDEN FEDERAL HAVACILIK İDARESİ'NE MEKTUP

ABD Federal Havacılık İdaresi'ne bağlı Ticari Uzay Taşımacılığı Ofisi'ne mektup gönderen Ermeni ve Yunan lobileri, Türksat 5B uydusunun "detaylı olarak hazırlanmış askeri uygulamalara sahip" olduğunu savundu.

Söz konusu lobilerin mektubunda, Türksat serisi uyduların "Türk ordusunun kapsama alanını, Ku-bant kapasitesini ve saldırı menzilini önemli ölçüde genişlettiği" belirtildi.

İddialar, "Bu uygulamalar arasında İHA savaşı alanı ve diğer insansız uzaktan silah türleri yer almaktadır. Türkiye, Dağlık Karabağ'da Bayraktar İHA'larını konuşlandırdı ve bunları Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik kullanmayla tehdit etti." şeklinde sürdürüldü.

"FIRLATMA ONAYLANIRSA..."

ABD Federal Havacılık İdaresi üzerinde baskı kurmaya çalışan Ermeni ve Yunan lobileri, fırlatmanın iptalini isteyerek, "Bu fırlatmanın onaylanması, ABD'nin ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını önemli ölçüde tehlikeye atacak." iddiasında bulundu.

TÜRKSAT 5B'NİN ÖZELLİKLERİ

Türksat 5B haberleşme uydusu, bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatılacak.

42 derece doğu yörüngesine gönderilecek uydunun önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Band veri haberleşme kapasitesini 15 kat daha artıracak olması...

Türksat 5B, kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sunacak. Uydu, bu şekilde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanacak.

6A İÇİN HEDEF 2022

Yerli ve milli imkanlarla üretilmesi planlanan Türksat 6A haberleşme uydusunun entegrasyon süreçlerinin devam ettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"6A'nın mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı devam ediyor. Bu yıl uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi öngörülüyor. Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz."