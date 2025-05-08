ABD'den Apple'a büyük baskı: 3. taraf uygulama mağazalarına izin çıkabilir

Haber Merkezi

ABD Temsilcisi Kat Cammack, mobil uygulama pazarında rekabeti teşvik etmek ve tüketicilerle geliştiricileri korumak amacıyla "App Store Özgürlük Yasası" adında yeni bir yasa tasarısı sundu.

Tasarı, Apple gibi 100 milyondan fazla ABD kullanıcısı olan büyük uygulama mağazası operatörlerini hedef alıyor ve kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazalarını yüklemesine ve bunları varsayılan olarak ayarlamasına izin vermelerini gerektiriyor.

APP STORE ÖZGÜRLÜK YASASI NELER GETİRİYOR

App Store Özgürlük Yasası, Apple ve Google gibi devlerin geliştiricilere üçüncü taraf ödeme sistemlerini kullanma izni vermesini ve tüm geliştiricilere "ücretsiz veya ayrımcılık yapılmaksızın arayüzlere, özelliklere ve geliştirme araçlarına eşit erişim" sağlamasını zorunlu kılıyor.

Bu, platformların araç ve kaynaklarına erişimde tüm geliştiricilere eşit davranılması anlamına geliyor ve iPhone üçüncü taraf uygulama mağazaları gibi önemli değişiklikleri gündeme getiriyor.

Önerilen yasa, kullanıcılara cihazları üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı da amaçlıyor; Apple ve Google'ın kullanıcılara önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırma veya gizleme seçeneği sunmasını şart koşuyor.

Bu yasayı ihlal eden şirketler, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından cezalandırılabilecek ve her ihlal için 1 milyon dolara kadar ek idari para cezası alabilecek.

AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

Avrupa Birliği'nin benzer bir düzenlemeyle Apple'ı üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve varsayılan uygulama değişikliklerine izin vermeye zorlaması, bu tür yasal adımların küresel bir yansıması olarak görülüyor.

Nitekim Epic Games ile Apple arasındaki dava sonrası Apple, geçtiğimiz hafta geliştiricilerin harici ödemelere bağlantı vermesine izin vermeye başlamıştı ve Google da AB kuralları doğrultusunda değişiklikler yapmıştı.