ABD'den füze taşıyan drone projesi: LongShot

ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan "LongShot" isimli drone projesi üzerinde çalışıyor.

Soğuk savaş döneminde, Rusya'nın Sputnik füzesini uzaya göndermesi ve uzay yarışında ABD'yi geride bırakması, ABD'nin çeşitli adımlar atmasına neden oldu ve bu süreçte, "İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı" (DARPA) kuruldu.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan DARPA'nın amacı, ABD ordusu tarafından kullanılmak üzere çeşitli teknolojiler geliştirmek.

YENİ PROJE: ROKET TAŞIYAN DRONE'LAR

DARPA'nın yeni projesi son günlerde netlik kazandı. Kurum, kendi havadan havaya füzelerini taşıyan ve uçaklardan fırlatılan LongShot adlı drone'lar üzerinde çalışıyor.

Söz konusu insansız hava araçları, en az iki adet AIM-120 AMRAAM füzesi taşıyabiliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, AIM-120 AMRAAM füzeleri, 160 kilometre menzile sahip. DARPA LongShot projesinin birinci fazı kapsamında General Atomics, Lockheed Martin ve Northrop Grumman ile sözleşme imzaladı.

Söz konusu proje ile hava muharebelerinde insan pilotları mevcut tehditlerden azami ölçüde uzak tutmak ve envanterdeki füzelerin menzilini artırmak gibi bir takım önemli üstünlükler planlanıyor.

Kuruluşundan itibaren ilk dönemlerde daire, uzay, nükleer silah ve füze savunma alanlarına odaklanan DARPA; 1960 yılında, uzay projelerinin sivil ağırlıklı olanlarını NASA'ya devretmişti.

1980’lerden itibaren kurumun çalışmaları arasında, yeni nesil uydu ve uzay teknolojileri, insansız sistemler ve ileri bilişim teknolojileri yer alıyor.