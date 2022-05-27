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    ABD'den okul saldırılarına yapay zekalı önlem

    ABD'li bir yapay zeka şirketi, okullarda yaşanan saldırıların artmasının ardından, yeni bir koruma planı üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 10:01
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    ABD'den okul saldırılarına yapay zekalı önlem

    Son zamanlarda ABD'de okullara düzenlenen saldırılar artmaya başladı. Son olarak Teksas'taki bir okula saldırı düzenlenmiş ve 21 kişi yaşamını yitirmişti.

    ABD merkezli yüz tanıma teknolojisi firması Clearview AI, öğrencilerle birlikte içeri giren herkesin tanınmasına yardımcı olacak yüz tanıma sistemlerini ülkedeki okullara getirmeyi planlıyor.

    Yüz tanıma teknolojilerini herkesin kullanımına açacak Clearview AI, gizlenen birçok tehlikeden kamu kurumlarını korumayı hedefliyor.

    Bazı eyaletlerde yasak

    Bazı okullarda ek bir güvenlik katmanı oluşturmak için yüz tanıma sistemleri zaten kullanılıyor. Ancak bazı eyaletler ve okullar, yüz tanıma sistemlerinin mahremiyetin ihlali olduğu gerekçesiyle bu teknolojinin kullanımını yasakladı.

    clearview

    Küresel bir çevrimiçi veritabanı oluşturmak için sosyal medya kullanıcılarının fotoğraf ve verilerini bireyleri bilgilendirmeden ve onayını almadan toplayan Clearview, söz konusu verilerin güvenlik güçleri tarafından kullanılmasına da izin vermişti.

    Dünya çapında 20 milyardan fazla yüz görüntüsü topladığını açıklayan şirketin, internet hesaplarını kapatmaları veya hesaplarını özelleştirmelerine karşın kullanıcıların fotoğraf ve kişisel bilgilerini kendi bilgi bankasından silmediği ortaya çıkmıştı.

    Clearview AI, daha önce İngiltere, Fransa, İtalya ve Avustralya’daki düzenleyiciler tarafından da para cezasına çarptırılmıştı.


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