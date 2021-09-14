AB'de yüksek teknoloji ürün satışları düştü

2020'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüksek teknoloji ürünleri satışı, bir önceki yıla göre yüzde 7 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ülkelerinde geçen yıl yüksek teknolojiye sahip ürün satışlarına ilişkin raporunu paylaştı.

Buna göre, geçen yıl AB ülkelerinde yüksek teknolojiye sahip ürün satışları 2019'a kıyasla yüzde 7 geriledi ve 311 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

İLAÇ SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Söz konusu dönemde yüksek teknoloji ürün satışında ilk sırayı ilaç sektörü aldı. İlaç sektörünün toplam satışı 97 milyar euro oldu.

İlaç sektörünü, 67 milyar euro ile elektronik telekomünikasyon, 55 milyar euro ile bilimsel cihazlar, 36 milyar euro ile havacılık, 22 milyar euro ile makine, 17 milyar euro ile bilgisayar ve ofis malzemeleri, 14 milyar euro ile kimya ve 4 milyar euro ile silah sektörü izledi.