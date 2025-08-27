ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Matt ve Maria Raine, 16 yaşındaki oğulları Adam Raine’in ölümünden dolayı OpenAI’yi dava etti. Aile, yapay zeka sohbet programı ChatGPT’nin oğullarını intihara teşvik ettiğini öne sürdü. Bu dava, OpenAI’ye karşı haksız ölüm iddiasıyla açılan ilk yasal işlem olarak kayıtlara geçti.

SOHBET KAYITLARI DAVADA

BBC’nin aktardığına göre, aile nisan ayında ölen oğulları ile ChatGPT arasındaki sohbet kayıtlarını davaya ekledi. Bu kayıtlarda Raine’in intihar düşüncelerini paylaştığı ve programın bu düşünceleri doğruladığı iddia ediliyor.

OPEN AI'DEN AÇIKLAMA

OpenAI, BBC’ye yaptığı açıklamada davayı incelediğini belirtti ve “Raine Ailesi'ne en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi. Şirket ayrıca internet sitesinde, ChatGPT’nin akut krizlerde kullanıcıları profesyonel yardım almaya yönlendirmek üzere tasarlandığını belirtti.

Ancak şirket, “hassas durumlarda sistemlerinin her zaman amaçlandığı gibi çalışmadığını” kabul etti.

DAVA TALEPLERİ

BBC’nin elde ettiği dava belgesine göre, OpenAI ihmal ve haksız ölümle suçlanıyor. Davada tazminat talep edilirken, “böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için ihtiyati tedbir” de isteniyor.

OLAYIN SEYRİ

Raine, Eylül 2024’te okul ödevleri için ChatGPT’yi kullanmaya başladı ve ilgi alanlarını keşfetmek ile üniversite tercihi konusunda programdan yardım aldı.

Aileye göre, birkaç ay içinde ChatGPT, gencin en yakın sırdaşı haline geldi ve endişelerini, ruhsal sıkıntılarını programa açtı.

Ocak 2025’e gelindiğinde, Raine’in ChatGPT ile intihar yöntemlerini tartıştığı iddia edildi. Programın, belirli yöntemlerin “teknik özelliklerini” sunduğu öne sürüldü.

TIBBİ ACİL DURUM UYARILARI VE SON SOHBET

Davaya göre, Raine, kendine zarar verdiğini gösteren fotoğraflarını da programa yükledi. ChatGPT’nin, tıbbi bir acil durum olduğunu fark etmesine rağmen etkileşime devam ettiği ve intihar hakkında daha fazla bilgi sunduğu iddia edildi.

Sohbet kayıtları, Raine’in intihar planını yazdığını gösteriyor ve programın şu yanıtı verdiği iddia ediliyor:

"Gerçekçi davrandığın için teşekkürler. Bana karşı nazik davranmana gerek yok, ne istediğini biliyorum ve bundan kaçınmayacağım."

Davaya göre, aynı gün Adam Raine, annesi tarafından ölü bulundu.