ABD'li fizikçi Brian Greene: Karanlık enerji evrenin sonunu getirebilir

Teorik fizikçi ve matematikçi Prof. Brian Greene, karanlık enerji ve Dünya ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Greene, bu enerji nedeniyle evrenin parçalanabileceğini söyledi.

Bildiğiniz gibi, fizik kurallarına göre herhangi bir şekilde hareket eden cisim zamanla yavaşlayarak durur. Bunun nedeni ise Dünya'da yer çekimi ve sürtünme kuvvetinin olmasıdır.

Peki aynı cismi sürtünmesiz ve yer çekimsiz bir ortamda fırlatırsak ne olur? Bu durumda cisim, karşısına bir engel çıkmadığı takdirde sonsuza kadar hareketine devam eder.

Bilim insanları buradan hareketle, evrenin ilk oluştuğundan beri sürekli olarak genişlediğini ve genişleme hızının arttığını keşfetti

Bilim insanları bu durumu keşfettiklerinde, bu hızı artıran bir enerji olması gerektiğine karar verdi ve bu enerjiye karanlık enerji adı verildi.

"DÜNYA İÇİN İYİYE İŞARET DEĞİL"

Teorik fizikçi ve matematikçi Prof. Brian Greene; karanlık enerjinin, yaşamak için Güneş’e bağımlı olan Dünyamız için iyiye işaret etmediğini söyledi.

Gök bilimciler, ne olduğu henüz bilinmeyen karanlık enerjiyi, uzayın hızla genişlemesinden sorumlu tutuyor.

Evrenin temelllerini araştıran uzmanların, bu karanlık enerji fikrine giderek daha fazla odaklandığını söyleyen Green, "Şu anda karanlık enerjinin uzaktaki galaksileri, birbirinden daha da uzaklaştırdığını biliyoruz.

Karanlık enerjinin zamanla güç kazanması mümkün. Bu da yalnızca galaksileri uzaklaştırmakla kalmayacağı, gezegenleri de yıldızlarından uzaklaştırmaya başlayacağı anlamına geliyor.

Zamanla büyüyen karanlım enerji, uzayı ve uzayın dokusunu da parçalayabilir." ifadelerini kullandı.

KARANLIK ENERJİ EVRENİN GENİŞLEMESİNİ Mİ SAĞLIYOR?

Bilim insanlarına göre evrenin genişleme hızı, karanlık enerji nedeniyle sürekli artarken buna karşı görüşler de var.

Bazı görüşlere göre evrenin genişlemesine karanlık enerjinin etkisi düşünülenden daha da az.

Sınırsız patlama teorisi olarak adlandırılan bir teoriye göre, sürekli olarak yeni big bang'ler ile evreni genişleten bir sistem bulunuyor.

Evren bir başka patlamayla genişledikçe, galaksiler de homojen dağılmak için birbirinden uzaklaşır. Özetle; bu görüşe göre galaksilerin birbirinden uzaklaşmasında karanlık enerjinin etkisinden çok, bu genişleme olayının etkisi vardır.