ABD'li milletvekillerinden İngiltere'ye tepki: iPhone'lara sızmaya çalışmayın

Haber Merkezi

İngiltere'nin, Apple'dan iPhone'lara arka kapı eklemesini istemesi, ABD'li milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat milletvekilleri, bu talebin güvenlik ve gizlilik riskleri taşıdığını belirterek İngiltere'nin talebini geri çekmesini istiyor.

ARKA KAPI TALEBİ NEDİR

İngiltere hükümeti, Apple'dan iPhone'lardaki tüm verilere erişebilmelerini sağlayacak bir arka kapı oluşturmasını talep etti. Bu, şifrelenmiş veriler de dahil olmak üzere tüm kullanıcı bilgilerine erişim anlamına geliyor.

ABD'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN MEKTUP

ABD Kongresi'ndeki bazı milletvekilleri, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'a bir mektup yazarak İngiltere'nin talebini iptal etmesini istedi.

Mektupta, arka kapının Amerikan verilerinin güvenliğini tehlikeye atacağı ve gizli bilgileri riske edeceği vurgulandı.

İngiltere hükümeti, henüz bu taleple ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, İngiliz yasalarına göre, hükümetin şirketlerden "teknik iş birliği" talep etme yetkisi bulunuyor.

APPLE'IN TAVRII NE OLACAK

Apple'ın, İngiltere'nin talebine itiraz etmesi ve kullanıcı gizliliğini korumak için mücadele etmesi bekleniyor.

Şirket, daha önce de benzer bir durumda Birleşik Krallık'ta sunduğu hizmetleri geri çekmekle tehdit etmişti.

İngiltere'nin talebi, diğer ülkelerin de benzer taleplerde bulunmasına yol açabilir. Bu durum, akıllı telefonlarda gizlilik ve güvenlik konusunda endişeleri artırıyor.