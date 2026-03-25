Bilim insanları yaşanabilir bölgede 45 kayalık ötegezegen keşfetti

Uzman araştırmacılar, yıldızlarından Dünya ile benzer oranda enerji alan 45 adet kayalık ötegezegen tespit etmeyi başardı.

Bu gezegenlerin, sıvı su barındırma potansiyelleri sayesinde dünya dışı yaşam arayışında oldukça güçlü birer aday olduğu belirtiliyor.

TRAPPIST-1 VE ÖNEMLİ DÜNYA ADAYLARI

Keşfedilen liste içerisinde Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f ve daha az bilinen TOI-715 b gibi önemli gök cisimleri bulunuyor.

Özellikle Dünya'ya 40 ışık yılı uzaklıkta olan TRAPPIST-1 sistemi, yaşanabilir bölgesindeki dört farklı gezegeniyle gelecekteki araştırmaların bir numaralı odak noktası haline geliyor.

SU AÇISINDAN ZENGİN

Araştırmada dikkat çeken LHS 1140 b gezegeninin, Dünya'dakine benzer azot ağırlıklı bir atmosfere ve zengin su kaynaklarına sahip olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca bilim insanları, daha geniş çaplı üç boyutlu yaşanabilir bölge modeline 24 yeni gezegen daha ekleyerek güneş sistemimizin ötesindeki yaşam ihtimallerini önemli ölçüde artırdı.