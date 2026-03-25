Android 17 ile akıllı telefonlara gelecek yeni özellikler belli oldu

Google, Android sürüm güncellemelerini artık eskisinden çok daha hızlı bir döngüde gerçekleştiriyor.

Şirket içi kod adı "Tarçınlı Çörek" olarak belirlenen Android 17 için şimdiden iki farklı halka açık beta sürümü yayınlanarak yeni özelliklerin ön izlemesi kullanıcılara sunuldu.

YENİ BALONCUKLAR VE GÖREV SÜREKLİLİĞİ

Yeni işletim sistemiyle birlikte daha önce sadece mesajlaşmalar için kullanılan "Baloncuklar" özelliği, artık tüm uygulamalar için kullanılabilecek.

Kullanıcılar, tam ekran bir uygulamadan çıkmadan diğer uygulamaları yüzen baloncuklar halinde çalıştırabilecek.

Merakla beklenen "Görev Sürekliliği (Handoff API)" özelliği ise cihazlar arası kusursuz bir senkronizasyon sağlıyor.

Bu yenilik sayesinde telefonda yarım kalan bir uygulamayı veya işlemi, bağlantılı diğer Android cihazlarda kaldığınız yerden anında devam ettirebileceksiniz.

GÜÇLENDİRİLMİŞ GİZLİLİK VE OTP KORUMASI

Android 17, güvenlik önlemlerini bir üst seviyeye taşıyor. Yeni sistem düzeyindeki "Kişi Seçici" uygulaması, üçüncü taraf uygulamaların rehberinizdeki verilere sadece geçici ve oturum bazlı okuma izniyle erişmesini sağlıyor.

Ayrıca bankacılık ve güvenlik onaylarında kullanılan OTP (Tek Kullanımlık Şifre) mesajları için de yeni bir kalkan geliştirildi.

İlgili olmayan uygulamaların OTP mesajlarına erişimi üç saat boyunca engellenerek olası dolandırıcılık ve veri hırsızlığı riskleri en aza indiriliyor.

ANDROID 17 ÇIKIŞ TARİHİ

Sistem Damlalığı, yenilenen gizlilik göstergeleri, Çok Yönlü Video Kodlama (VVC) desteği ve Dinamik Ses Yüksekliği Yönetimi gibi birçok teknik iyileştirme de yeni sürümle birlikte kullanıcılara sunulacak.

Şu ana kadar iki beta sürümü yayınlanan Android 17'nin kararlı sürümünün, geçmiş yıllardaki takvime sadık kalınarak Haziran 2026 tarihinde genel kullanıma açılması bekleniyor.