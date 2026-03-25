Apple Haritalar uygulamasında reklam dönemi başlıyor

Son raporlara göre, Apple'ın Haritalar uygulamasına, Google Haritalar sistemine benzer bir reklam altyapısı eklenecek.

Bu yeni ticarileştirme hamlesiyle ilgili resmi duyurunun bu ay içinde yapılması bekleniyor.

MARKALAR ANAHTAR KELİMELER İÇİN TEKLİF VERECEK

Yeni sistem sayesinde markalar ve perakendeciler, arama anahtar kelimeleri ile reklam yerleşimleri için teklif sunabilecek.

Örneğin kullanıcılar belirli bir ürünü arattığında, o terim için teklif veren işletmelerin sponsorlu listelemeleri sonuçlarda doğrudan yer alacak.

REKLAMLAR TÜM APPLE PLATFORMLARINDA GÖRÜNECEK

Gösterilecek olan bu yeni reklamlar, yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmayarak tüm ekosisteme yayılacak.

Sponsorlu içerikler iOS, iPadOS ve macOS işletim sistemlerindeki uygulamaların yanı sıra Apple Haritalar'ın web sürümünde de kullanıcıların karşısına çıkacak.