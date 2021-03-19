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ABD'nin gizli belgelerini sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden, Rusya vatandaşı oluyor

ABD'nin gizli belgelerini sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden, Rusya vatandaşı oluyor

Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetlerine ait belgeleri sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden, Rusya vatandaşı olmak için başvuru yapacak.