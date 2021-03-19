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    ABD'nin gizli belgelerini sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden, Rusya vatandaşı oluyor

    Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetlerine ait belgeleri sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden, Rusya vatandaşı olmak için başvuru yapacak.
    • DHA
    • 19.03.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 11:24
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    ABD'nin gizli belgelerini sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden, Rusya vatandaşı oluyor

    2013 yılında ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nda (NSA) çalışan ve Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetlerine ait belgeleri sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden, gizli belgeleri sızdırması ve The Guardian ve Washington Post gazeteleriyle paylaşması sonucu yargılanacağı endişesiyle Rusya’ya sığınmıştı.

    Rusya Federasyonu ise Snowden’a sahip çıktıktan sonra, Ekim 2020’de süresiz oturma izni vermişti.

    RUSYA VATANDAŞI OLACAK

    Edward Snowden’ın avukatı Anatoly Kucherena, Snowden’ın belgelerinin hazır olduğunu ve yakında Rusya vatandaşlığı için başvuru yapacağını belirtti.

    Kucherena, “Snowden’ın tüm belgeleri hazır, vatandaşlık için gerekli yetkililere teslim edilecek.” dedi.

    snowden

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