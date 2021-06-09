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    ABD'nin, teknolojide Çin ile rekabet etmesine katkı sağlayacak tasarı onaylandı

    ABD Senatosu, Çin ile rekabetinde ABD'nin teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlaması beklenen kapsamlı yasa tasarısını kabul etti.
    • AA
    • 09.06.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 09:39
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    ABD'nin, teknolojide Çin ile rekabet etmesine katkı sağlayacak tasarı onaylandı

    ABD Senatosu, Çin ile rekabetinde ABD'nin teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlaması beklenen kapsamlı yasa tasarısını oy çokluğuyla onayladı.

    ABD Senatosu'nda yapılan oylamada 32 "hayır" oyuna karşılık 68 "evet" oyu ile onaylanan tasarı, Başkan Joe Biden'ın masasına gitmeden önce Temsilciler Meclisi'nde de oylanacak.

    ÇİN KONUSUNDA BİRLEŞTİLER

    ABD Senatosu'nda haftalardır bekleyen tasarının Cumhuriyetçi senatörlerin de katkılarıyla geçmesi, Çin'le rekabet konusunda Demokratlarla Cumhuriyetçilerin bir araya gelebileceği konusunda önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

    244 MİLYAR DOLAR HARCANACAK

    ABD'nin teknolojik alanda Çin'le rekabetinde üstünlük sağlayabilmesi amacıyla hazırlanan tasarı, teknolojik altyapı ve Ar-Ge yatırımlarına 190 milyar dolar ayırırken, yarı iletkenlerin üretimi içinse 54 milyar dolarlık bir bütçe öngörüyor.

    ABD nin, teknolojide Çin ile rekabet etmesine katkı sağlayacak tasarı onaylandı #1

    54 milyar dolarlık bütçe içinde 2 milyar dolarlık bölümün ise, otomobillerde kullanılan ve bir süredir üretiminde ciddi sorunlar yaşanan çiplerin üretimi için ayrıldığı vurgulanırken, söz konusu teknolojik paketinin birçok alanda yeni yatırımların önünü açacağı belirtiliyor.

    Biden ise bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarının senatodan geçmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bunun çok önemli bir paket olduğunu ve imzalamak için sabırsızlandığını ifade etti.

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