Abone olduğunuz YouTube kanalları aniden sessizliğe bürünebilir: İşte nedeni

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YouTube, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve bildirim yorgunluğunu azaltmak amacıyla yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Bu özellik, kullanıcıların uzun süredir etkileşimde bulunmadığı kanallardan gelen bildirimleri otomatik olarak sessize alacak.

Böylece, kullanıcılar yalnızca ilgilendikleri kanallardan gelen bildirimleri alarak daha temiz ve düzenli bir bildirim akışına sahip olacaklar.

YENİ ÖZELLİĞİN AMACI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

YouTube'un bu yeni özelliği, "Tüm" bildirimleri almayı seçmiş ancak o zamandan beri ilgili kanallarla etkileşim kurmayı bırakmış kullanıcıları hedefliyor.

Amaç, kullanıcıların alakasız bildirimlerle bunalmasını önlemek ve uygulama düzeyinde bildirimleri tamamen devre dışı bırakmalarını engellemek.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ ENDİŞELİ

Bu değişiklik, içerik üreticileri arasında endişe yaratmış durumda. Birçok içerik üreticisi, yeni içerik yayınladığında anında izlenme sağlamak için bildirimlere büyük ölçüde güveniyor.

Anlık bildirimlerin kaybolması, özellikle pasif veya seçici izleyiciler için kanal görünürlüğünü ve etkileşimi olumsuz etkileyebilir.

Önde gelen içerik üreticileri, abonelerini güncel kalmak için bildirimleri etkinleştirmeye teşvik ederken, bu yeni özellik metriklerde düşüşe neden olabilir.