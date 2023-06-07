Acil güncelleyin! Google Chrome'da kritik açık keşfedildi Google Chrome'un masaüstü sürümlerinde oldukça tehlikeli bir güvenlik açığı bulundu.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

Chrome'da zararlı açık keşfedildi

Google Chrome'un masaüstü sürümlerinde oldukça tehlikeli bir güvenlik açığı bulundu. Kullanıcıların, acil olarak güncelleme yapması öneriliyor.

Yüksek önem derecesi verilen güvenlik açığı, saldırganların özel olarak hazırlanmış bir HTML sayfası aracılığıyla sisteme sızmasına neden oluyor.

Google, söz konusu açığı kapatan yeni güncellemesini yayınladı. Kullanıcıların tarayıcılarını macOS ve Linux için 114.0.5735.106, Windows için ise 114.0.5735.110 sürüme güncellemeleri gerekiyor.

Bunun için Yardım > Google Chrome hakkında yolunu izleyerek güncelleme yapabilirsiniz.