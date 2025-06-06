Adobe Photoshop, Android telefonlar için yayınlandı

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Adobe, iOS sürümünün ardından popüler görüntü düzenleme uygulaması Photoshop'u Android akıllı telefonlar için de kullanıma sundu.

Mevcut Photoshop Express'ten çok daha gelişmiş olan bu yeni uygulama, Adobe'nin yapay zeka motoru Firefly tarafından desteklenen üretken yapay zeka (AI) yetenekleriyle geliyor.

PROFESYONEL DÜZENLEME ARAÇLARI ARTIK ANDROID'DE

Android için yeni Photoshop Android uygulaması, katmanlama ve maskeleme gibi tüm klasik özelliklerin yanı sıra Nokta İyileştirme Fırçası, Dokunarak Seçim ve profesyonel düzeyde karıştırma araçları gibi temel araçlara tam erişim sunuyor.

Uygulama ayrıca Adobe Stock varlıklarını entegre ediyor ve Adobe Express ile Lightroom gibi diğer Creative Cloud uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Bu, kullanıcıların mobil cihazlarında daha önce masaüstünde mümkün olan karmaşık düzenlemeleri yapmalarına olanak tanıyor.

Yeni Photoshop Android uygulaması, Üretken Doldurma (Generative Fill) ve Üretken Genişletme (Generative Expand) gibi Firefly destekli üretken yapay zeka özelliklerini de içeriyor.

Bu araçlar, kullanıcıların resimleri orijinal boyutlarından daha büyük hale getirmelerine, eksik kısımları düzeltmelerine veya istenmeyen öğeleri kaldırmalarına olanak tanıyor.

Ancak Nesne Seçimi, Klon Damgası ve İçerik Farkında Doldurma gibi bazı daha gelişmiş araçlar, premium abonelikle kullanılabiliyor.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Android için Photoshop uygulaması, Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı kullanabilmek için en az 6 GB RAM'e (en iyi performans için 8 GB öneriliyor) sahip ve Android 11 veya üzeri işletim sistemiyle çalışan bir cihaza sahip olmanız gerekiyor.