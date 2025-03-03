Adobe Photoshop sonunda akıllı telefonlara geliyor: Ücretsiz sürüm de var

Haber Merkezi

Adobe Photoshop, sonunda akıllı telefonlarımıza geldi. Yıllardır masaüstü kullanıcılarının vazgeçilmezi olan Photoshop, artık mobil cihazlarımızda da kullanılabilecek.

Adobe, mobil uygulama için hem ücretsiz bir sürüm hem de aylık 7,99 dolarlık bir ücretli abonelik seçeneği sunuyor.

ÜCRETSİZ SÜRÜMDE NELER VAR

Ücretsiz sürüm, temel düzenleme araçlarını içeriyor:

Nokta İyileştirme Fırçası

Dokunarak Seçme

Katmanlar ve maskeler

Karıştırma seçenekleri

Creative Cloud uygulamalarıyla entegrasyon

Üretken Dolgu ve Üretken Genişletme (AI destekli)

Adobe, bu hamlesiyle mobil cihazlarda fotoğraf düzenleme deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Photoshop, Lightroom ve Express gibi güçlü araçlarla Adobe, grafik tasarım ve fotoğrafçılık alanındaki liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

Şu an için bu uygulama Türkiye App Store’unda mevcut değil. Ancak Amerika’dan indirilerek kullanılabiliyor.