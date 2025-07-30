Adobe Photoshop, yeni yapay zeka araçlarına kavuştu

Görüntü düzenleme yazılımlarının lideri Adobe, Photoshop'u daha da akıllı hale getiren bir dizi yeni yapay zeka aracını duyurdu.

Kullanıcıların iş akışını hızlandırmayı ve sıkıcı görevleri otomatikleştirmeyi amaçlayan bu özellikler, masaüstü ve web için beta olarak yayınlandı.

FOTOĞRAFLARA NESNE EKLEMEK DOĞALLAŞIYOR

Yeni özelliklerin en dikkat çekeni "Harmonize" (Uyum) aracı.

Bu araç, bir fotoğrafa sonradan eklenen bir nesnenin renklerini, aydınlatmasını ve gölgelerini, orijinal fotoğrafla kusursuz bir şekilde bütünleşecek şekilde otomatik olarak ayarlıyor.

GELİŞTİRİLMİŞ GÖRÜNTÜ BÜYÜTME VE NESNE SİLME

Güncellemeyle birlikte, görüntüleri detay kaybı olmadan 8 megapiksele kadar büyütebilen yapay zeka destekli ölçekleme özelliği de geliştirildi.

Ayrıca, nesne silme aracı artık daha hassas çalışarak istenmeyen nesneleri geride tuhaf izler bırakmadan kaldırabiliyor.

Yeni özellikler, Adobe'nin fotoğrafçılar, tasarımcılar ve içerik oluşturucularıyla iş akışı sorunları hakkında görüşmesinin ardından geliştirildi.

Photoshop Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Shambhavi Kadam, bu güncellemelerin zamandan tasarruf etmeyi ve iş akışlarındaki sorunları gidermeyi amaçladığını söyledi.