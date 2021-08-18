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- Ağustosun ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Ağustosun ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Ağustos ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 15:03
- Güncelleme : 18.08.2021 - 16:28
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine ağustos ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 9 yeni oyun eklenecek.
EKLENECEK OYUNLAR
Eklendi:
- Humankind (PC)
- Need for Speed Heat
- Star Wars Battlefront II
- Star Wars Jedi: Fallen Order
19 Ağustos
- Recompile - (Konsol, PC)
- Train Sim World 2 - (Konsol, PC)
- Twelve Minutes - (Konsol, PC)
25 Ağustos
- Psychonauts 2 - (Konsol, PC)
26 Ağustos
- Myst - (Konsol, PC)
KALDIRILACAK OYUNLAR
31 Ağustos
- Blair Witch - (Konsol, PC)
- Double Kick Heroes - (Konsol, PC)
- NBA 2K21 - (Konsol)
- Stranger Things 3: The Game - (Konsol, PC)
XBOX GAME PASS FİYATI
Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.