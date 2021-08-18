Ağustosun ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Ağustos ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine ağustos ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 9 yeni oyun eklenecek.

EKLENECEK OYUNLAR

Eklendi:

Humankind (PC)

Need for Speed Heat

Star Wars Battlefront II

Star Wars Jedi: Fallen Order



19 Ağustos

Recompile - (Konsol, PC)

Train Sim World 2 - (Konsol, PC)

Twelve Minutes - (Konsol, PC)

25 Ağustos

Psychonauts 2 - (Konsol, PC)

26 Ağustos

Myst - (Konsol, PC)

KALDIRILACAK OYUNLAR

31 Ağustos

Blair Witch - (Konsol, PC)

Double Kick Heroes - (Konsol, PC)

NBA 2K21 - (Konsol)

Stranger Things 3: The Game - (Konsol, PC)

XBOX GAME PASS FİYATI

Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.