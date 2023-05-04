Airbus, yapay yer çekimine sahip uzay istasyonunu tanıttı Uluslararası Uzay İstasyonu hizmetinin sonuna yaklaşıyor. Airbus, şimdiden yapay yer çekimine sahip bir konsept geliştirdi.

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ABD, Japonya, Kanada ve üye Avrupa ülkeleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) 2030’a kadar çalıştırmaya devam edeceklerini söylüyor.

Bu tarihten sonra ömrünün sonuna gelecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu’na ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

Çin ve Hindistan gibi ülkeler ise kendi uzay istasyonlarını geliştirerek uzayda söz sahibi olmayı amaçlıyor.

Uzay istasyonu projelerinde son adım ise Avrupa merkezli ​​çok uluslu havacılık devi Airbus'tan geldi.

NTV'nin haberine göre şirket, Airbus LOOP adlı Çok Amaçlı Yörünge Modülü (MPOP) teklifini ayrıntılı olarak açıkladı.

Bu modüler uzay bölümü; üç güverte, bir santrifüj ve dört kişilik bir mürettebat için yeterli hacim içeriyor, bu da onu gelecekteki uzay istasyonları ve uzun süreli Mars görevleri için uygun hale getiriyor.

LOOP, şirketin ISS Columbus Modülü , Otomatik Transfer Aracı (ATV) ve Orion Avrupa Hizmet Modülü (ESM) gibi uzun insanlı uzay uçuşu programlarına dayanıyor.

İç tasarım üç seviyeden oluşuyor. Bunlar arasında (yukarıdan aşağıya) bir Yerleşim Güvertesi, Bilim Güvertesi ve aynı anda iki mürettebat için yerçekimini simüle eden bir Santrifüj yer alıyor.

Modül, dört kişilik bir ekip için tasarlansa da bir seferde (geçici olarak) sekiz astronotu barındırabileceği bildiriliyor.