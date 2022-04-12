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    Akıllı cihazların pil ömrü yüzde 60 artacak

    Oxford Üniversitesi'nde nano elektromekanik sistemler üzerine çalışan Utku Emre Ali, cihazların daha az güç tüketmesini sağlayan teknolojinin deneysel aşamalarını tamamladı.
    • 12.04.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 13:32
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    Akıllı cihazların pil ömrü yüzde 60 artacak

    Teknolojinin hızla gelişimine bağlı olarak akıllı cihazlar, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak akıllı telefonlar başta olmak üzere teknolojik cihazların en büyük sorunlarından biri de şarj ömrü.

    Oxford Üniversitesi'nde nano elektromekanik sistemler üzerine doktora çalışması yapan Türk araştırmacı Utku Emre Ali, akıllı cihazların pil ömrünü, faz değiştiren nano malzemeyle yüzde 60'a kadar artırabilecek teknolojinin deneysel araştırmasını tamamladı.

    AA'da yer alan habere göre, İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden 2017'de birincilikle mezun olan ve lisans tezini ultrason görüntüleme üzerine tamamlayan Ali, 2018'de Oxford Üniversitesi Malzeme Bilimleri departmanından doktora için kabul aldı.

    pil

    Deneysel araştırmasını tamamladı

    Utku Emre Ali, nano elektromekanik sistemler üzerine sürdürdüğü doktora çalışmaları sırasında, Oxford ve Pensilvanya üniversitelerindeki bilim insanlarının iletişim teknolojilerinde kuvarsa bağımlılığı ortadan kaldırmak için geliştirdiği frekansı değiştirilebilen çok küçük boyutlu nano malzemelerle ilgili teknolojiye ilişkin deneysel araştırmayı tamamladı.

    Daha hızlı ve daha az güç tüketen nano malzemeler kullanıldı

    Bu yeni teknolojide, akıllı cihazlarda veri alışverişi için kullanılan, çok fazla güç tüketen ve frekanslar arasında yeterince hızlı geçiş sağlayamayan kuvars bazlı frekans sentezleyicilerin yerine, frekanslar arasında 10 kat daha hızlı geçiş yapabilen ve 1 milyon kat daha az güç tüketen nano malzemeler kullanıldı.

    malzeme

    Akıllı cihazların şarj ömrü yüzde 60 artacak

    Türk araştırmacının deneysel olarak test ettiği teknolojinin ürüne dönüşmesi halinde akıllı telefon, kol saati, radyo, televizyon, bilgisayar, ev otomasyon sistemleri ile otomobiller gibi akıllı cihazlarda daha hızlı veri hızlarına çok daha düşük güç tüketimiyle ulaşılabilecek.

    Bu sayede akıllı cihazların pillerinin ise yüzde 60'a kadar daha uzun süre dayanmasını sağlanacak.


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