Akıllı telefon pazarının en büyük iki oyuncusu 6G yarışına katılıyor

Haber Merkezi

Qualcomm ve MediaTek, 6G teknolojisinin geliştirilmesi için iş birliği yapma kararı aldı.

Bu hamle, akıllı telefon pazarının en büyük iki oyuncusunun 6G yarışında güçlerini birleştirmesi anlamına geliyor. Her iki şirket de 6G teknolojisinin standartlaştırılması için çalışmalarını hızlandırdı.

6G TEKNOLOJİSİNDE YENİ BİR DÖNEM

Qualcomm, 6G vizyonunu yapay zeka ile entegre ederek geleceğin ağlarının öğrenen ve uyum sağlayan bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

Şirket, bu doğrultuda Nokia Bell Labs ve Rhode & Schwarz ile iş birliği yapıyor. MediaTek ise hibrit bilişim, canlı LEO geniş bant NR-NTN denemesi ve alt bant tam dupleks (SBFD) gibi teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Qualcomm, 2025 Mobil Dünya Kongresi'nde 6G teknolojisine yönelik yeniliklerini sergileyecek.

MediaTek de aynı etkinlikte hibrit hesaplama ve alt bant tam dupleks (SBFD) gibi önemli teknolojileri tanıtacak. Bu gösterimler, 6G teknolojisinin geleceği hakkında önemli ipuçları verecek.

İŞ BİRLİĞİ VE REKABET BİR ARADA

Qualcomm ve MediaTek, 6G teknolojisi üzerinde işbirliği yaparken, aynı zamanda yonga seti pazarında rekabet etmeye devam ediyor.

Bu durum, 6G teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacak.