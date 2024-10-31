Akıllı telefon satışları artıyor: İşte zirvedeki markalar

Haber Merkezi

Canalys'in raporuna göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 309,9 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik bir artışı temsil ediyor.

SAMSUNG LİDERLİĞİ KORUDU

Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 katlanabilir telefonlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte üçüncü çeyrekte 57,5 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştirdi.

Şirket, bir önceki yıla göre sevkiyatlarda yüzde 2'lik bir düşüş yaşamasına rağmen pazar payını yüzde 19'da korudu.

APPLE REKOR KIRDI AMA YETMEDİ

Apple, üçüncü çeyrekte iPhone sevkiyatlarını yüzde 9 artırarak 54,5 milyon adede ulaştı ve yüzde 18 pazar payı elde etti. Şirket, yeni iPhone 16 serisinin üçüncü çeyreğin sonlarında piyasaya sürülmesinden faydalandı.

XIAOMI ÜÇÜNCÜ SIRADA

Xiaomi, 42,8 milyon telefon sevkiyatı ile üçüncü sırada yer aldı. Çinli telefon üreticisi, çeyrekte yıllık bazda teslimatlarda yüzde 3'lük bir artış kaydetti ve pazar payını yüzde 14'te korudu.

OPPO VE VIVO'NUN PERFORMANSI

Oppo, üçüncü çeyrekte 28,6 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştirdi ve yıllık yüzde 8'lik bir artışla pazar payını yüzde 9'da tuttu.

Vivo ise 27,2 milyon telefon sevkiyatı ile dikkat çekti. Şirket, sevkiyatlarını geçen yıla göre yüzde 24 artırarak pazar payını yüzde 7'den yüzde 9'a yükseltti.