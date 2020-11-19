Akıllı telefon uygulaması Muslim Pro, ABD ordusuna veri sattığı iddialarını yalanladı

ABD ordusunun, telefon uygulamaları üzerinden insanların kişisel bilgilerini satın aldığı haberlerinde tartışmanın odak noktası haline gelen Muslim Pro uygulaması, iddiaları reddetti.

Son zamanlarda akıllı telefonların oldukça popüler olmasıyla gizlilik endişeleri yeniden baş gösterdi. Uzmanlar, özellikle şüpheli uygulamaların telefonlara indirilmemesi konusunda uyarıyor.

ABD ORDUSU VE VERİ SATIN ALMA İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre ABD ordusunun, sıradan cep telefonu uygulamalardan veri satın alarak kişisel bilgilere ulaştığı belirlendi.

Ordunun veri satın aldığı akıllı telefon uygulamaları arasında namaz vakitlerini ve Kabe'nin yerini gösteren Muslim Pro uygulaması da bulunuyordu.

MUSLIM PRO İDDİALARI REDDETTİ

Muslim Pro uygulaması, ABD'ye veri sattığına ilişkin çıkan iddiaları Twitter üzerinden yalanladı.

Yapılan açıklamada, medyada yer alan haberlerin "yanlış" ve "asılsız" olduğu savunularak, uygulamanın gelişimi ve daha iyi kullanımı için verilerin "anonim" halde ilgili teknoloji şirketleriyle paylaşıldığı kaydedildi.

ABD ordusunun veri satın almak için kullandığı bir diğer kanal ise uygulamalardan konum bilgisi toplayan ve bunları uzantısal olarak orduya satan X-Mode adlı şirket.

"ÖZÜR DİLERİZ"

Muslim Pro'dan gelen açıklamada, X-Mode firması da dahil veri şirketleri ile ilişkilerin kesildiği de duyurularak, "Haberlerin oluşturduğu endişe nedeniyle kullanıcılarımızdan özür dileriz." ifadesi paylaşıldı.

Namaz vakitleri, kıble yönü tayini, Kur'an ve dualar gibi dini içeriklere sahip Muslim Pro uygulaması, Singapur merkezli Bitsmedia'nın kurucusu ve Fransız kökenli uygulama geliştiricisi Erwan Mace tarafından, 2010 Ramazan ayında piyasaya sürüldü.,