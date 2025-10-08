Akıllı telefonlarda yeni dönem: UFS 5.0 neler sunacak

Akıllı telefon depolama teknolojisinde yeni bir dönem başlıyor: JEDEC, UFS 5.0 standardının tamamlanmaya yaklaştığını duyurdu.

Yeni bellek, mobil cihazlarda performansı artırmanın yanı sıra güç tüketimini de azaltacak.

HIZLAR NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKIYOR

JEDEC'e göre UFS 5.0, maksimum teorik bant genişliğinde 10.800 MB/sn'ye (10,8 GB/sn) ulaşabilecek.

Bu rakam, maksimum 5.800 MB/sn hıza sahip olan mevcut UFS 4.1 standardından önemli ölçüde daha hızlı.

SADECE TELEFONLAR İÇİN DEĞİL

Yeni standart, öncelikle akıllı telefonlar ve tabletlerdeki yapay zeka taleplerini karşılamak için tasarlanmış olsa da otomotiv uygulamaları, giyilebilir cihazlar ve oyun konsollarında da kullanılacak.

Artırılmış güvenlik için Satır İçi Karma (Inline Hashing) ve daha iyi sinyal bütünlüğü gibi avantajlar da UFS 5.0 ile birlikte geliyor.

PİYASAYA ÇIKIŞ İÇİN 2027 BEKLENİYOR

Önceki bir söylenti, Samsung'un UFS 5.0 depolama birimlerini aktif olarak geliştirdiğini iddia etmişti. Ancak teknolojinin 2027'den önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Samsung, Micron ve SK Hynix gibi üreticilerin ilk ürünlerini 2026'nın son çeyreğinde örneklemeye başlaması ve ilk UFS 5.0'lı amiral gemisi telefonların 2027'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.