Alibaba, 1 trilyon parametreye sahip en büyük yapay zeka modelini tanıttı

Alibaba, en gelişmiş yapay zeka modeli olan Qwen-3-Max-Preview'u tanıttı. Qwen serisinin bu yeni üyesi, bir trilyondan fazla parametreye sahip olmasıyla YZ alanında güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor.

Model, Alibaba Cloud ve OpenRouter platformları aracılığıyla dünya genelindeki geliştiricilerin kullanımına sunuldu.

Bu önemli duyurunun ardından şirketin hisseleri, Hong Kong borsasında yüzde 4 değer kazandı.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Yalnızca metin içeren bir model olan Qwen-3-Max-Preview, dahili testlerde selefini ve rakiplerini geride bıraktı.

Yeni modelin Anthropic'in Claude Opus 4'ünün akıl yürütmeyen versiyonunu, MoonShot AI'nın Kimi K2'sini ve DeepSeek V3.1'i beş farklı kıyaslamada geçtiği belirtildi.

Ancak bu sonuçlar henüz modelin resmi teknik raporunun bir parçası olarak yayınlanmadı.

Bir Alibaba mühendisi, modelin "düşünen" bir versiyonunun da "geleceğini" sosyal medyada paylaştı.

ALIBABA VE GPT-4.5 KIYASLAMASI

Alibaba'nın yeni modeli, beş ila yedi trilyon parametreye sahip olduğu tahmin edilen OpenAI'nin GPT-4.5 modeliyle karşılaştırılabilir seviyede görülüyor.

Bu model, metni daha iyi anlamak ve karmaşık görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı.