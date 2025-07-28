Alibaba, yapay zeka destekli akıllı gözlükleri piyasaya sürdü

Çin'in teknoloji devi Alibaba, "Quark AI" adını verdiği ilk yapay zeka destekli akıllı gözlüğünü tanıtarak bu alandaki rekabete iddialı bir giriş yaptı.

Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) sergilenen gözlüğün bu yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

53 MİLYAR DOLARLIK YAPAY ZEKA YATIRIMININ BİR PARÇASI

Alibaba'nın akıllı gözlük pazarına girişi, şirketin daha geniş kapsamlı yapay zeka stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Şirket, yapay zeka altyapısını güçlendirmek için önümüzdeki üç yıl içinde 53 milyar dolarlık dev bir yatırım yapacağını duyurmuştu.

DİJİTAL ASİSTAN QUARK GÖZLÜKLERE GÜÇ VERİYOR

Gözlükler, adını Alibaba'nın yakın zamanda "hepsi bir arada yapay zeka asistanına" dönüştürdüğü dijital asistanı Quark'tan alıyor.

Şirket ayrıca, artırılmış gerçeklik gözlüğü üreticisi RayNeo ile yaptığı ortaklıkla da bu alandaki iddiasını pekiştirmişti.