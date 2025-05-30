Alibaba'nın yeni sağlık yapay zekası deneyimli doktorlar kadar iyi

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Alibaba Group Holding, gelişmiş Qwen serisiyle güçlendirilen yeni sağlık yapay zeka (AI) modelinin, Çin'deki tıbbi yeterlilik sınavlarını geçerek 12 yaygın tıbbi disiplinde "Başhekim Yardımcısı" standardını elde ettiğini açıkladı.

Bu model, Alibaba'nın tüketiciye yönelik yapay zeka asistan uygulaması Quark'ın bir parçası olarak sunuluyor.

ALİBABA YAPAY ZEKA MODELİ SAĞLIKTA DOKTORLARLA YARIŞIYOR

Alibaba'nın Qwen 2.5-32B temel modeline dayanan yeni sağlık Alibaba yapay zekası, kapsamlı ve yüksek kaliteli verilerle eğitildi.

Modelin, genel tıp, cerrahi, dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları gibi alanlarda deneyimli doktorlarla benzer bir yetkinlik seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

Bu gelişme, yapay zekanın sağlık sektöründeki potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. Model, Alibaba'nın Quark uygulamasına entegre edilmiş durumda.

SINAVLARDA ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERDİ

Quark'ın kıyaslama verilerine göre, Alibaba'nın sağlık modeli, test doğruluğu açısından DeepSeek'in R1 ve V3 modelleri ile OpenAI'nin GPT-4o modelini geride bıraktı.

Model, Çin'in tıbbi sertifikasyon sınavlarında "Başhekim Yardımcısı" seviyesinde yüzde 74,8, en üst seviye olan "Başhekim" standardında ise yüzde 56,4 gibi etkileyici doğruluk oranlarına ulaştı.

Çin'in beş seviyeli tıbbi sertifikasyon sisteminde "Başhekim Yardımcısı" dördüncü sırada yer alıyor. Bu başarı, Alibaba yapay zekasının karmaşık tıbbi bilgileri anlama ve işleme yeteneğini gösteriyor.

Alibaba, sağlık modelini Quark uygulamasına tam olarak entegre etmenin yanı sıra, doğruluğunu daha da geliştirmek amacıyla hastaneler ve tıbbi kurumlarla iş birliği yaptığını açıkladı.

Bu kurumlar, artık bu gelişmiş Alibaba yapay zeka sistemini kendi uygulamalarında benimseyerek sağlık hizmetlerindeki yeteneklerini ve etki alanlarını genişletiyor.