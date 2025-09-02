Alkol, kötü bakterilerin karaciğere saldırması için bağırsak kapılarını açıyor

Kaliforniya Üniversitesi San Diego'dan araştırmacılar, kronik alkol kullanımının karaciğer üzerinde neden bu kadar zararlı bir etkiye sahip olduğunu açıklayan yeni bir mekanizma keşfetti.

Bulgulara göre alkol, bağırsaktaki bir bağışıklık sistemini kapatarak kötü bakterilerin karaciğere sızmasına ve organa zarar vermesine yol açıyor.

BAĞIRSAKTAKİ "SINIR GÜVENLİĞİ" DEVRE DIŞI KALIYOR

Normalde, mAChR4 adı verilen bir reseptör, bağırsak duvarında küçük kontrol noktaları oluşturarak bakterilerin sızmasını engelliyor.

Araştırma, kronik alkol tüketiminin bu reseptörü devre dışı bıraktığını ve adeta bir "sınır güvenliğini" ortadan kaldırarak bakterilerin karaciğere giden kapıları açtığını gösterdi.

YENİ TEDAVİ İÇİN UMUT IŞIĞI

Bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, başka bir sinyal yolunu uyararak bu hasarlı mekanizmayı tersine çevirmeyi ve karaciğeri korumayı başardı.

Bu keşif, şu anda alkolden uzak durmak dışında etkili bir tedavisi olmayan alkole bağlı karaciğer hastalığı (ALD) için yeni tedavi stratejilerinin önünü açıyor.