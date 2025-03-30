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DHA

Alman start-up şirketi Isar Aerospace tarafından geliştirilen insansız "Spectrum" roketi, fırlatıldıktan yaklaşık 40 saniye sonra dumanlar çıkararak havada patladı. Neyse ki, olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmedi, ancak şirket test uçuşunu başarıyla tamamladıklarını açıkladı.

"TÜM HEDEFLERİMİZ GERÇEKLEŞTİ"

Isar Aerospace CEO’su ve kurucu ortağı Daniel Metzler, yaptığı açıklamada, "İlk test uçuşumuz tüm hedeflerimizi gerçekleştirdi ve büyük bir başarı sağladık. Kalkışımız temizdi, 30 saniye boyunca uçtuk ve 'Uçuş Sonlandırma Sistemi'mizi doğruladık" dedi.

Şirket, elde edilen verilerin, gelecekteki fırlatma testleri için önemli veriler sunduğunu belirtti.