Almanlar, hidrojenle çalışan uçakla irtifa rekoru kırdı

Stuttgart merkezli hidrojen havacılık girişimi H2FLY, HY4 uçağını 7 bin 230 fit (2 bin 203 metre) yüksekliğe uçurarak irtifa rekoru kırdığını açıkladı.

Son yıllarda hava kirliliğinin artması nedeniyle artık sıfır emisyonlu taşıtlar hayatımıza girmeye başladı.

Üreticiler ilk önce elektrikli hava araçlarına yönelirken, gelecekte hidrojenle çalışan uçakları daha sık göreceğiz.

Doğayı korumak için sıfır emisyonlu uçak projesini hayata geçiren Stuttgart merkezli hidrojen havacılık girişimi H2FLY, HY4 ismini verdiği uçağıyla irtifa rekoru kırdı.

Şirket, 12 Nisan'da Stuttgart'tan Friedrichshafen'e 77 millik bir uçuş sırasında rekor irtifaya ulaştığını ve 7 bin 230 fit (2 bin 203 metre) yüksekliğe çıktığını duyurdu.

Hidrojenli uçaklar için rekor

Söz konusu yükseklik, şimdiye kadar hidrojenli uçakların elde edebildiği en yüksek irtifa olarak kayda geçti.

H2FLY, 2015 yılında Stuttgart'taki Alman Havacılık ve Uzay Merkezi ve Ulm Üniversitesi'nden beş mühendis tarafından kuruldu.

H2Fly'ye göre hidrojenle çalışan uçak HY4, 2016'da ilk kez gökyüzüne çıktığında dünyanın ilk hidrojen-elektrikli yolcu uçağı oldu.

Şirket kurucuları, hidrojen-elektrikli uçağın önümüzdeki birkaç yıl içinde 2 bin kilometrelik mesafeye 40 yolcu kadar taşıyabileceğine inanıyor.

Yeni dünya rekoru hakkında konuşan H2FLY'nin kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Josef Kallo, "Bugüne kadar iki ticari havalimanı arasında hidrojenle çalışan başka hiçbir yolcu uçağı uçmadığı için bu H2FLY için dikkate değer bir başarı.

HY4 uçağımızla 7 bin fitin üzerinde bir irtifaya ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırmış olmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Friedrichshafen Havalimanı Genel Müdürü Claus-Dieter Wehr ise, havalimanının "yüz yılı aşkın tarihinde" ilk kez bir hidrojen uçağının pistlerinden birine indiğini söyledi ve "Hidrojen-elektrik tahrikinin daha da geliştirilmesi ve test edilmesinde üzerimize düşeni yapabileceğimiz için çok memnunuz." dedi.

Hidrojenin oksijenle reaksiyona girdiği ve elektrik ve suya dönüştürüldüğü bir hidrojen yakıt hücresi ile çalışan dört kişilik uçak, gelecekte yolcu kapasitesini artırarak havacılık tarihine geçmek istiyor.

Öte yandan şirket, hidrojenle çalışan ve 2025 yılına kadar hazır olacak 40 koltuklu bir Dornier 328 geliştirmek için Deutsche Aircraft ile bir anlaşma imzaladı.



