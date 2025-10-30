ALTAY tankları, yerli robotlar ile üretiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yer alan 840 bin metrekarelik BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi, Türkiye savunma sanayisinin kritik projelerinden ALTAY ve ALTUĞ 8x8 modelleri için seri üretim hattını devreye aldı.

63 BİN METREKARELİK ÜRETİM ALANINDA YÜKSEK KAPASİTE

Seri imalat hattı, 63 bin metrekarelik kapalı alanda konumlandırıldı. İmalat hatları, aylık 8 ALTAY tankı ve 10 ALTUĞ 8x8 üretme kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Seri parça hazırlık hattında zırh çelikleri kesim, büküm ve ön işlemeye tabi tutuluyor. 150 milimetreye kadar kalınlıktaki zırh çelikleri kesilip delik açma ve kaynak ağzı işlemlerinden geçiriliyor. Ardından robotik hatlarda kaynaklı imalat gerçekleştiriliyor.

KAYNAKLI İMALATTA YÜKSEK HASSASİYET

ALTAY ve ALTUĞ 8x8’in yüksek balistik ve mayın dayanıklılığı gereklilikleri nedeniyle kaynak bölgeleri X-Ray ve PAUT (Phase Array Ultrasonik Test) yöntemleri ile yüzde 100 muayene ediliyor. Kaynak robotları, ön hazırlık hatalarına sezgisel olarak müdahale edebiliyor ve üretim sürecini yüksek kalite standartlarında sürdürüyor.

ROBOTİK SİSTEMLER İLE DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİ

Tesis, tonaj kapasiteleri farklı 38 robot pozisyonerle donatıldı. Robotlar, kaynaklı gövde parçalarının yüzde 85’ini kaynatabiliyor ve dijital ikiz ortamında erişilebilirlik simülasyonları ile optimize ediliyor. Final işleme hattında, deformasyonlar giderilip sistemler hassas toleranslarla monte ediliyor. Ölçümler robotik lazer tarama hattında gerçekleştiriliyor.

INTECRO ROBOTİK'İN KATKISI

Otomotiv, savunma ve havacılık alanlarında endüstriyel robotik çözümler üreten INTECRO Robotik, Türk savunma sanayisine katkı sağlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı A. Ali Şen, ALTAY projesinde kullanılan robotik sistemlerin sezgisel ve adaptif işlevler sayesinde hataları tespit edip düzelttiğini söyledi.

YÜKSEK YERLİLİK VE HASSASİYET

Şen, tesis ettikleri robotların yüzde 90’ının HAB’daki fabrika ve entegrasyon tesislerinde üretildiğini, milimetrenin yüzde 5 hassasiyetinde kaynak yapılabildiğini belirtti. Robotlar, dijital ikiz destekli çalışmalarıyla ALTAY projesinde Türk mühendis ve işçilerinin kritik yardımcıları konumunda bulunuyor.

ALTAY Tankı üretimi için 7 yıldır BMC ile partner olarak çalışan INTECRO Robotik, testler, AR-GE ve teknoloji olgunlaştırma çalışmaları sonucunda yerli üretim hedefini başarıyla gerçekleştirdi. Ali Şen, yüksek teknoloji üretim hatlarını tesis etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.