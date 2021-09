Altın kaplama iPhone 13 modelleri satışa çıktı

Lüks akıllı telefon üreticisi Caviar, 18 ayar altın kaplamalı özel iPhone 13 Pro Max modellerini satışa sundu. İşte harcayacak parası olanlar için iPhone 13 Pro Max fiyatı...

Rus merkezli lüks akıllı telefon kabı ve özel iPhone üreticisi Caviar, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 13 Pro Max modeli için özel bir seri üretti.

Tamamı 18 ayar altından oluşan iPhone 13 Pro Max, özenle işlendi ve telefonun seri numarası ve model bilgileri üzerine kazındı.

Bununla birlikte Caviar, haracayacak parası olanlar için, “Total Gold” serisinde çeşitli depolama kapasitelerine sahip bir dizi iPhone 13 modeline de yer verdi.

FİYATLAR 50 BİN DOLARA DAYANDI

En düşük hafıza kapasitesine sahip olan modelin fiyatı 42 bin 390 dolardan başlarken, altın kaplama iPhone Pro Max'te ise fiyatlar 48 bin 80 dolardan alıcı buluyor.

Caviar'ın Total Gold serisi, yalnızca iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini içeriyor. Total Gold’ın dışında, şirketin yine lüks mücevher ve değerli metallerle tasarlanan başka iPhone 13 serileri de bulunuyor.

Örneğin “Musk be on Mars” adlı tasarım, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Kızıl Gezegen’e ulaşmak için devam eden çalışmalarına atıfta bulunuyor. "Pair of Kings" serisi ise Rolex kol saatleriyle birlikte satışa sunuluyor.