Amazon, 3 binden fazla internet uydusu fırlatacak

Uzaydan internet sağlamak isteyen Amazon, 3 binden fazla uyduyu önümüzdeki yıllarda yörüngeye gönderecek.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, toplamda 42 bin Starlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatarak bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

Fırlatacağı uydularla kullanıcılara internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir başka şirket Amazon, 10 milyar dolardan fazla yatırımla 3 bin 236 adet internet uydusu fırlatmayı planlıyor.

Yarısı 2026'ya kadar fırlatılacak

Federal İletişim Komisyonu (FCC), internet uyduları için Amazon'a gerekli izinleri geçtiğimiz yıllarda vermişti. Komisyon, uyduların yarısının fırlatılması için ABD'li şirkete 2026 yılına kadar süre tanıdı.

Söz konusu uydular; Jeff Bezos'un Blue Origin, ABD'nin United Launch Alliance ve Avrupa'nın Arianespace roketleri ile fırlatılacak.

Amazon'un müşterilerine internet hizmeti verebilmesi için yörüngede en az 578 uyduya ihtiyacı var.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin verilerine göre, dünya nüfusunun tahminen yüzde 37'si hala interneti hiç kullanmadı.

Bunu fırsat bilen Amazon, gelecekte dünya geneline internet sunmak ve Starlink ile rekabet edebilmek için uydularına oldukça güveniyor.