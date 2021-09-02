Amazon 55 bin kişiyi işe alacak

Amazon'un CEO'su Andy Jassy önümüzdeki aylarda teknoloji alanında 55 bin kişiyi işe almayı planladıklarını açıkladı.

Amazon, Google tüm çalışanlarının üçte biri veya Facebook'un işgücünün tamamı kadar kişiyi işe almayı öngörüyor.

Şirketin CEO'su Andy Jassy önümüzdeki aylarda teknoloji alanında 55 bin kişiyi işe almayı planladıklarını söyledi.

''DAHA FAZLA İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR''

Jassy, şirketin diğer sektörlerin yanısıra perakende, bulut bilgi işlem ve reklam sektörlerindeki talebe ayak uydurabilmek için daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Jassy ayrıca şirketin hızlı internet ağını geliştirmek için uzaya uydu gönderme girişimi olan Project Kuiper'in de yeni istihdama ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

ŞİRKETİN 275 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR

PwC'nin ABD'de yaptığı ve çalışanların yüzde 65'inin iş değiştirmek istediğini söylediği ankete atıfta bulunan Jassy "Salgın nedeniyle çok fazla pozisyonda değişiklik yapıldı ve daha farklı ve yeni işler yapmak isteyen çok fazla insan var" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Amazon'un şu anda dünyanın farklı yerlerinde teknoloji ve kurumsal alanda çalışan 275 bin çalışanı bulunuyor.