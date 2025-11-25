Amazon, Starlink’e rakip uydu internetini duyurdu: En hızlısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Jeff Bezos’un şirketi Amazon, SpaceX’in Starlink ağına rakip olacak şekilde tasarlanan ve “dünyanın en hızlı ticari uydu interneti” olduğunu iddia ettiği hizmetini duyurdu. Daha önce Project Kuiper adıyla bilinen sistem, artık Amazon Leo markasıyla sunuluyor.

AMZAON LEO: KÜÇÜK AĞ, YÜKSEK HIZ

Şu anda 150 uydudan oluşan Amazon Leo ağı, Starlink’in yaklaşık 8 bin 500 aktif uyduluk dev filosu yanında küçük kalsa da Amazon, 1 Gbps’ye kadar indirme hızı vadeden Leo Ultra anteni ile fark yaratmayı hedefliyor.

Amazon’a göre bu hız, Starlink’in ABD’de yoğun saatlerde sunduğu ortalama 200 Mbps hızın yaklaşık 5 katı.

FAZ DİZİLİMLİ ANTEN TEKNOLOJİSİ

Amazon, hızın “en hızlı faz dizilimli anten” sayesinde sağlandığını belirtiyor.

Faz dizilimli anten, radyo dalgalarını fiziksel hareket olmadan elektronik olarak yönlendirebilen gelişmiş bir anten türü. Çok sayıda küçük anten elemanının dalga iletim fazları ayrı ayrı kontrol edilerek sinyaller güçlendirilip istenmeyen yönlerde zayıflatılıyor. Bu sistem, yüksek hızda ve düşük gecikmeli iletişim sağlarken, uydu, radar veya 5G gibi uygulamalarda hareket halindeki nesneleri takip edebiliyor.

SİMDİLİK KURUMSAL MÜŞTERİLERE AÇIK

Amazon Leo, şu anda sınırlı sayıda kurumsal müşteriye hizmet veriyor. 2026’da daha geniş kapsamda kullanıma sunulması planlanıyor.

Amazon, toplamda 3 bin 236 uydu fırlatmayı hedeflerken Starlink bu sayıyı 12 bine çıkarmayı planlıyor.

ERİŞİMİ ZOR BÖLGELERDE AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Amazon Leo’nun Tüketici ve Kurumsal İş Çözümleri Başkan Yardımcısı Chris Weber, sistemin özellikle erişimi zor bölgelerde faaliyet gösteren sektörlere hitap edeceğini söyledi.

İlk müşteriler arasında temiz enerji girişimi Hunt Energy Network, kablosuz iletişim şirketi Vanu Inc ve havacılık firması JetBlue bulunuyor.

UZAY ÇÖPLERİ TARTIŞMASI

Starlink’in halihazırda uzaya gönderdiği yüzlerce uydu, bilim insanlarının tepkisini çekiyor. Bu uydular gökyüzü gözlemlerini zorlaştırıyor ve çarpışma riskini artırıyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) verilerine göre:

Yörüngede 10 cm’den büyük yaklaşık 50 bin parça enkaz bulunuyor.

1–10 cm arası parçalar 1,2 milyonun üzerinde.

1 mm–1 cm arası küçük parçalar ise 140 milyon civarında.

Amazon ve Starlink’in yeni uyduları, bu eleştirileri daha da şiddetlendirebilir.