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    Amazon'dan enflasyon hamlesi: ABD'deki satıcılardan yüzde 5'lik ek ücret alacak

    Amazon'dan enflasyon hamlesi: ABD'deki satıcılardan yüzde 5'lik ek ücret alacak

    Amerikalı e-ticaret devi Amazon, artan maliyetler nedeniyle tarihinde ilk kez ABD'de satıcılara yüzde 5'lik "yakıt ve enflasyon" ek ücreti uygulayacak.
    • 15.04.2022 - 04:07
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 04:09
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    2020 yılından itibaren yaşanan pandemi ve bu sene itibariyle Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş krizi sebebiyle, enflasyon küresel bir sorun haline geldi.

    Amazon da enflasyondan nasibini aldı. Şirket artık ABD'deki satıcılardan yüzde 5'lik ek ücret alacak.

    Konuya ilişkin satıcılara gönderilen mesajda, söz konusu uygulamanın enflasyonun son aylarda önemli ölçüde artması nedeniyle hayata geçirileceği aktarıldı.

    Yüzde 5'lik yakıt ve enflasyon ek ücreti

    Amazon'un depolama ve nakliye hizmetlerini kullanan üçüncü taraf yapan satıcılara yüzde 5'lik "yakıt ve enflasyon ek ücreti" uygulanacağı belirtilen mesajda, uygulamanın 28 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

    Şirketin mesajında, ek ücret uygulamasının kalıcı olmayacağı belirtilerek, "Önemli maliyet artışları yaşadık ve satış ortaklarımız üzerindeki etkiyi azaltmak için mümkün olan her yerde bunları absorbe ettik." ifadesi kullanıldı.

    Amazon dan enflasyon hamlesi: ABD deki satıcılardan yüzde 5 lik ek ücret alacak #1

    Enflasyonun getirdiği zorluk

    Dünya genelinde Kovid-19 kısıtlamaları hafifledikçe 2022'de normale dönüş beklendiğini ancak artan yakıt maliyetleriyle enflasyonun daha fazla zorluk getirdiğine işaret edilen mesajda, enflasyonist maliyetlerin artıp artmayacağı veya ne kadar süre devam edeceğinin belirsiz olduğu kaydedildi.

    AA'nın haberine göre, Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, CNBC kanalına verdiği röportajda, salgın, enflasyon ve savaşın maliyetlerinin şirketin karşılayamayacağı kadar yüksek olduğunu ifade etti.

    Amazon dan enflasyon hamlesi: ABD deki satıcılardan yüzde 5 lik ek ücret alacak #2

    "Tüm maliyetleri karşılamaya devam edemezsiniz"

    Satıcılara uygulanacak ek ücretin, şirketin enflasyon, salgın ve Ukrayna'daki savaşa bağlı artan maliyetlerle karşı karşıya kalması nedeniyle gerekli bir adım olduğunu savunan Jassy, "Belli bir noktada, tüm bu maliyetleri karşılamaya devam edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD'de enflasyon martta yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

    Amazon dan enflasyon hamlesi: ABD deki satıcılardan yüzde 5 lik ek ücret alacak #3


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