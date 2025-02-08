Amazon'dan yapay zekaya dev yatırım: 100 milyar dolar

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Teknoloji dünyasının devlerinden Amazon, yapay zeka (YZ) alanındaki potansiyeli görmezden gelemiyor.

Şirket, 2025 yılında yapay zeka projelerine tam 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu devasa yatırım, Amazon'un yapay zeka alanındaki iddiasını ve geleceğe yönelik vizyonunu gözler önüne seriyor.

AMAZON'UN YZ YATIRIM STRATEJİSİ

Amazon'un bu büyük yatırımı, şirketin yapay zeka alanındaki stratejisini de ortaya koyuyor.

Şirket, özellikle Amazon Web Services (AWS) bulut bilişim birimi aracılığıyla yapay zeka teknolojilerini daha erişilebilir hale getirmeyi ve kullanım alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

Bu sayede hem kendi iş süreçlerini iyileştirmeyi hem de müşterilerine daha iyi hizmetler sunmayı amaçlıyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Amazon'un bu hamlesi, yapay zeka alanındaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi duruyor.

Özellikle Microsoft ve Google gibi rakipler de yapay zeka yatırımlarını artırıyor. Ancak Amazon'un devasa bütçesi, şirketin bu alanda önemli bir avantaj elde etmesini sağlayabilir.

Amazon'un yapay zekaya yaptığı bu büyük yatırımın, gelecekte şirketin büyümesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Yapay zeka teknolojileri, e-ticaret, bulut bilişim, lojistik gibi birçok alanda Amazon'a yeni fırsatlar sunabilir. Ayrıca, şirketin müşterilerine daha kişiselleştirilmiş ve gelişmiş hizmetler sunmasına da yardımcı olabilir.