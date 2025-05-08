Amazon'un yeni robotu Vulcan, nesneleri dokunarak tanıyabiliyor

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E-ticaret devi Amazon, depolarında kullanılmak üzere geliştirdiği ve dokunmatik algılama yeteneğine sahip yeni robotu Vulcan'ı duyurdu.

Şirketin Robotik Direktörü Aaron Parness'e göre Vulcan, sadece dünyayı görmekle kalmayıp aynı zamanda onu "hissetme" yeteneğiyle de öne çıkıyor.

Bu, Amazon'un botları için daha önce imkansız olan bir ilerleme seviyesi olarak tanımlanıyor.

AMAZON ROBOT VULCAN NASIL ÇALIŞIYOR

Vulcan, nesneleri dokunarak tanımlayabiliyor ve neyi tutabileceğini, onları en iyi şekilde nasıl alabileceğini belirlemek için yapay zekayı kullanıyor.

Temel görevi, insanların eşyaları depolamak için ayırmalarına ve teslimata hazırlamalarına yardımcı olmak olan Vulcan, toplama istasyonlarındaki raf ünitelerinde ürün depolayan ve alan insanlarla birlikte çalışacak.

Bu yeni robot, raf ünitelerinin hem üst hem de alt seviyelerinde eşyaları depolayarak insanların merdiven kullanma veya sık sık eğilme ihtiyacını en aza indiriyor.

Amazon'un halihazırda 750 binden fazla robotu bulunurken, Vulcan dokunma yeteneğiyle mevcut robotlardan ayrışıyor.

Vulcan'ın piyasaya sürülmesi, perakendecilerin dağıtım merkezlerindeki insan katılımını azaltmasıyla birlikte otomasyon kaynaklı iş kaybı korkularını da beraberinde getirdi.

Goldman Sachs ekonomistleri, 2030 yılına kadar dünya genelinde 300 milyon işin otomasyonla ortadan kalkabileceğini öngörmüştü.

Ancak Amazon'un Robotik Baş Teknoloji Sorumlusu Tye Brady, robotların depolarda insanların yerini tam olarak alamayacağı konusunda güvence verdi.

Brady, bu robotların "insanın potansiyelini artırmak" ve iş yerinde güvenliği iyileştirmek için var olduğunu, insanların her zaman denklemin bir parçası olacağını ve makinelerin "basit, sıradan ve tekrarlayan" görevleri üstleneceğini vurguladı.