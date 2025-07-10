Amerika'nın en büyük elektrik şebekesi yapay zeka talebini karşılamakta zorlanıyor

Amerika'nın en büyük elektrik şebekesi, yapay zeka sohbet robotları ve veri merkezlerinin hızla artan enerji tüketimini karşılamakta yetersiz kalıyor.

13 eyalette 67 milyon müşteriye hizmet veren PJM Interconnection şebekesinin bazı bölgelerinde, bu yaz elektrik faturalarının yüzde 20'den fazla artması bekleniyor.

TALEP ARZI AŞINCA FİYATLAR PATLADI

Sorunun temelinde, ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının popülerleşmesiyle patlayan veri merkezi talebinin, yeni santral inşaat hızını geride bırakması yatıyor.

Bu durum, şebekenin kapasite ihalesinde fiyatların geçen yıl yüzde 800'den fazla artmasına neden oldu ve bu maliyetler şimdi tüketicilerin faturalarına yansıyor.

EYALET ŞEBEKEDEN AYRILABİLİR

Artan maliyetler ve arz açığı, PJM CEO'sunun istifasını duyurmasına ve yönetim kurulundan iki üyenin görevden alınmasına yol açtı.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ise maliyetler düşürülmezse eyaleti şebekeden ayırmakla tehdit etmeye devam ediyor.