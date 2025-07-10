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Amerika'nın en büyük elektrik şebekesi yapay zeka talebini karşılamakta zorlanıyor

ABD'nin en büyük elektrik şebekesi olan PJM Interconnection, yapay zeka ve veri merkezlerinin hızla artan enerji talebini karşılayamadığı için, bu yaz yüzde 20'yi aşan fatura artışları ve büyük bir yönetim kriziyle karşı karşıya.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Amerika'nın en büyük elektrik şebekesi yapay zeka talebini karşılamakta zorlanıyor

Amerika'nın en büyük elektrik şebekesi, yapay zeka sohbet robotları ve veri merkezlerinin hızla artan enerji tüketimini karşılamakta yetersiz kalıyor.

13 eyalette 67 milyon müşteriye hizmet veren PJM Interconnection şebekesinin bazı bölgelerinde, bu yaz elektrik faturalarının yüzde 20'den fazla artması bekleniyor.

TALEP ARZI AŞINCA FİYATLAR PATLADI

Sorunun temelinde, ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının popülerleşmesiyle patlayan veri merkezi talebinin, yeni santral inşaat hızını geride bırakması yatıyor.

Bu durum, şebekenin kapasite ihalesinde fiyatların geçen yıl yüzde 800'den fazla artmasına neden oldu ve bu maliyetler şimdi tüketicilerin faturalarına yansıyor.

EYALET ŞEBEKEDEN AYRILABİLİR

Artan maliyetler ve arz açığı, PJM CEO'sunun istifasını duyurmasına ve yönetim kurulundan iki üyenin görevden alınmasına yol açtı.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ise maliyetler düşürülmezse eyaleti şebekeden ayırmakla tehdit etmeye devam ediyor.

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