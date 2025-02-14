Android 16 Beta 2 yayınlandı: İşte gelen yeni özellikler

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Google, Android 16'nın ikinci beta sürümünü Pixel telefonlar için kullanıma sundu. Kamera ve medya odaklı bu güncelleme, birçok yeni özellik ve iyileştirme getiriyor.

KAMERA VE MEDYA GELİŞTİRMELERİ

Android 16 Beta 2, profesyonel kamera kullanıcıları için önemli geliştirmeler içeriyor. Bu geliştirmeler arasında:

Hibrit Otomatik Pozlama: Kullanıcılar, pozlamanın belirli yönlerini manuel olarak kontrol ederken, geri kalanını otomatik pozlama algoritmasına bırakabiliyor.

Hassas Renk Sıcaklığı ve Renk Tonu Ayarlamaları: Profesyonel video kayıt uygulamaları için daha hassas ayarlar sunuluyor.

Hareketli Fotoğraflar: Yeni Intent eylemleriyle hareketli fotoğraflar çekmek kolaylaşıyor.

Ultra HDR Desteği: HEIC dosya biçimindeki Ultra HDR görüntüler için destek ekleniyor. AVIF desteği de geliştiriliyor.

TELEVİZYONLAR İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Android 16 Beta 2, televizyonlar için de yeni özellikler sunuyor. Bunlar arasında ses ve görüntü profillerine ve donanım ayarlarına erişim için standartlaştırılmış API'ler yer alıyor.

Bu API'ler sayesinde, kullanıcılar farklı içerik türleri için en uygun görüntü ayarlarını yapabilecek.

GERİ BİLDİRİM NASIL GÖNDERİLİR

Pixel kullanıcıları, Android Beta Geri Bildirim uygulamasıyla geri bildirim gönderebilirler. Ayrıca, Reddit'teki Android Beta Topluluğu üzerinden de geri bildirimde bulunabilirler.