Android 16 Developer Beta, bazı tasarım değişikliklerini ortaya çıkardı

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Android 16, kullanıcı arayüzünde önemli değişikliklerle geliyor. Google, ses kontrol panelini daha ince ve minimalist bir tasarıma kavuşturuyor.

YENİ SES KONTROL PANELİ

Android 16'nın ses kontrol paneli, mevcut Android 15'teki kalın kaydırıcılar yerine daha ince ve minimalist kaydırıcılara sahip olacak.

Bu yeni tasarım, Material Design 3 yönergeleriyle daha uyumlu.

Ses kaydırıcıları da daha ince ve keskin hatlı bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca, ses seviyesi simgesi kaydırıcının altına taşınacak ve üç nokta menüsü daha küçük hale getirilecek.

Android 16'nın yeni ses kontrol paneli tasarımı, bazı kullanıcılar tarafından eleştiriliyor.

Yeni tasarımın, Google'ın Pixel telefonlarında kullandığı özgün tasarım dilinden uzaklaştığı ve daha genel bir görünüme sahip olduğu düşünülüyor.

Android 16, ses kontrol paneli dışında da birçok arayüz değişikliğiyle gelecek. Google, işletim sisteminin görünümünü ve kullanımını iyileştirmek için çalışıyor.