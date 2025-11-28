Android 16 güncellemesi alacak POCO modelleri belli oldu

- POCO, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi alacak modelleri ve dağıtım tarihlerini duyurdu.
- Ekim ve kasım aylarında POCO F7 ve X7 serisi, kasım ve aralıkta ise F6 ve M6 serileri yeni sürüme geçecek.
- Aralık 2025 - Mart 2026 arasında F5 serisi, C85 modeli ve POCO Pad tabletler güncellemeyi alacak.
POCO, yeni amiral gemisi F8 serisini tanıtırken mevcut kullanıcılarını sevindirecek Android 16 güncelleme yol haritasını da resmen duyurdu.
Markanın paylaştığı plana göre, 2025 yılı sonuna kadar 10'dan fazla model bu yeni nesil yazılıma kavuşacak.
GÜNCELLEME TAKVİMİ VE MODELLER
Takvime göre, ekim ve kasım aylarında POCO F7 ve X7 serisi modeller güncellemeyi alan ilk cihazlar arasında yer alacak.
Kasım ve aralık döneminde ise POCO F6 serisi ile M6 ve M7 modellerinin yeni sürüme geçiş yapması hedefleniyor.
Aralık 2025 ile Mart 2026 arasındaki süreçte ise güncelleme dağıtımı POCO F5 serisi, C85 modeli ve POCO Pad tablet serisi ile devam edecek.
HYPEROS 3 İLE GELEN YENİLİKLER
Xiaomi'nin iddialı güncellemesi HyperOS 3, performans artışının yanı sıra iPhone benzeri HyperIsland özelliği ve yeni kilit ekranı stilleriyle dikkat çekiyor.
Ayrıca Google Gemini AI ile sıkı entegrasyon, gelişmiş galeri düzenleyici ve sistem genelinde çeviri gibi özellikler de kullanıcılara sunulacak.
Ekim - Kasım 2025
POCO F7 Ultra
POCO F7 Pro
POCO F7
POCO X7 Pro
POCO X7
Kasım - Aralık 2025
POCO F6 Pro
POCO F6
POCO M6+
POCO M6
POCO M7 Pro
POCO M7
Aralık 2025 - Mart 2026
POCO F5 Pro
POCO F5
POCO F5 X6
POCO M7 Pro
POCO C85
POCO Pad
POCO Pad X1
POCO Pad M1