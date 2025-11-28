Android 16 güncellemesi alacak POCO modelleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

POCO, yeni amiral gemisi F8 serisini tanıtırken mevcut kullanıcılarını sevindirecek Android 16 güncelleme yol haritasını da resmen duyurdu.

Markanın paylaştığı plana göre, 2025 yılı sonuna kadar 10'dan fazla model bu yeni nesil yazılıma kavuşacak.

GÜNCELLEME TAKVİMİ VE MODELLER

Takvime göre, ekim ve kasım aylarında POCO F7 ve X7 serisi modeller güncellemeyi alan ilk cihazlar arasında yer alacak.

Kasım ve aralık döneminde ise POCO F6 serisi ile M6 ve M7 modellerinin yeni sürüme geçiş yapması hedefleniyor.

Aralık 2025 ile Mart 2026 arasındaki süreçte ise güncelleme dağıtımı POCO F5 serisi, C85 modeli ve POCO Pad tablet serisi ile devam edecek.

HYPEROS 3 İLE GELEN YENİLİKLER

Xiaomi'nin iddialı güncellemesi HyperOS 3, performans artışının yanı sıra iPhone benzeri HyperIsland özelliği ve yeni kilit ekranı stilleriyle dikkat çekiyor.

Ayrıca Google Gemini AI ile sıkı entegrasyon, gelişmiş galeri düzenleyici ve sistem genelinde çeviri gibi özellikler de kullanıcılara sunulacak.

Ekim - Kasım 2025

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7

Kasım - Aralık 2025

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO M6+

POCO M6

POCO M7 Pro

POCO M7

Aralık 2025 - Mart 2026

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F5 X6

POCO C85

POCO Pad

POCO Pad X1

POCO Pad M1