Jandarma’dan GÖKBEY’e özel kısa film: Yerli helikopter başrolde

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yerli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY helikopterinin merkezde olduğu kısa filmin çekimleri Jandarma Havacılık Komutanlığında gerçekleştirildi. Çalışmada animasyon sahneleri ile gerçek görüntüler bir arada kullanılarak Türkiye’nin savunma sanayisinde son yıllarda kaydettiği ilerlemeye dikkat çekildi.

ESPRİLİ DİYALOGLA ANLATILDI

Kısa film, bir helikopter çekicisinin GÖKBEY’i uçuşa hazırlamak için onu aramasıyla başlıyor. Çekicinin GÖKBEY’i aradığı sırada yabancı menşeili Mil Mi-17 ve Sikorsky S-70 helikopterleri ile Turkish Aerospace Industries tarafından üretilen T-70 ile yaşanan diyaloglar mizahi bir dille kurgulanıyor.

İLK GÖKBEY'LER JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Yerli ve milli olarak geliştirilen T625 Gökbey helikopterinin üretilen ilk üç adedi, projeye sağladığı katkılar nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı envanterine dahil edilerek aktif görevde kullanılmaya başlanmıştı.

ENVANTERDE 5 GÖKBEY BULUNUYOR

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde halihazırda 5 GÖKBEY helikopteri görev yapıyor. Yerli helikopterin, güvenlik ve operasyonel faaliyetlerde etkin şekilde kullanılmaya devam ettiği belirtiliyor.