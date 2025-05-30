Android 16 güncellemesi bu Xiaomi modellerine ulaşmayacak

Android 16 güncellemesi ufukta görünürken Xiaomi kullanıcıları, hangi cihazların bu yeni sürümü alacağını merak ediyor.
Google Pixels için haziranda planlanan çıkışın ardından Xiaomi'nin de güncellemeyi kendi cihazlarına sunmaya başlaması bekleniyor.
Bu yeni sürümle birlikte kullanıcılara performans iyileştirmeleri, yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri sunulması hedefleniyor.
Ancak her yeni Android sürümünde olduğu gibi bazı eski model cihazlar, bu güncellemeden mahrum kalacak.
BAZI XIAOMI CİHAZLARI GÜNCELLEME ALAMAYABİLİR
Xiaomi, hangi cihazlarının Android 16 güncellemesi alacağını veya almayacağını henüz resmi olarak duyurmadı.
Ancak mevcut yazılım güncelleme politikaları ve cihazların piyasaya çıkış tarihleri göz önüne alındığında, bazı Xiaomi, Redmi ve Poco modellerinin işletim sistemi güncellemeleri açısından ömürlerinin sonuna gelmiş olmaları nedeniyle bu büyük güncellemeyi alamayacağı tahmin ediliyor.
GÜNCELLEME ALMASI BEKLENMEYEN MODELLER
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12X
Xiaomi Civi 2
Xiaomi Civi 1S
Xiaomi Civi
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Pad 5
Xiaomi Pad 5 Pro
Redmi Note 12 (LTE/5G)
Redmi Note 12 Pro (LTE/5G)
Redmi Note 12 Pro+
Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 12R
Redmi Note 12R Pro
Redmi Note 12T Pro
Redmi Note 12 Pro Speed
Redmi Note 12S
Redmi K50
Redmi K50 Pro
Redmi K50 Ultra
Redmi K50i
Redmi K50 Gaming
Redmi 12 (LTE/5G)
Redmi 12C
Redmi A2
Redmi A2+
Poco F series
Poco F5
Poco F5 Pro
Poco X5
Poco X5 Pro
Poco M5
Poco M5s
Poco C65
Poco C55
Poco C51
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