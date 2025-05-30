Android 16 güncellemesi bu Xiaomi modellerine ulaşmayacak

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Android 16 güncellemesi ufukta görünürken Xiaomi kullanıcıları, hangi cihazların bu yeni sürümü alacağını merak ediyor.

Google Pixels için haziranda planlanan çıkışın ardından Xiaomi'nin de güncellemeyi kendi cihazlarına sunmaya başlaması bekleniyor.

Bu yeni sürümle birlikte kullanıcılara performans iyileştirmeleri, yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri sunulması hedefleniyor.

Ancak her yeni Android sürümünde olduğu gibi bazı eski model cihazlar, bu güncellemeden mahrum kalacak.

BAZI XIAOMI CİHAZLARI GÜNCELLEME ALAMAYABİLİR

Xiaomi, hangi cihazlarının Android 16 güncellemesi alacağını veya almayacağını henüz resmi olarak duyurmadı.

Ancak mevcut yazılım güncelleme politikaları ve cihazların piyasaya çıkış tarihleri göz önüne alındığında, bazı Xiaomi, Redmi ve Poco modellerinin işletim sistemi güncellemeleri açısından ömürlerinin sonuna gelmiş olmaları nedeniyle bu büyük güncellemeyi alamayacağı tahmin ediliyor.

GÜNCELLEME ALMASI BEKLENMEYEN MODELLER

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12X

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Redmi Note 12 (LTE/5G)

Redmi Note 12 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12S

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi K50 Gaming

Redmi 12 (LTE/5G)

Redmi 12C

Redmi A2

Redmi A2+

Poco F series

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco X5

Poco X5 Pro

Poco M5

Poco M5s

Poco C65

Poco C55

Poco C51