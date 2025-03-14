Android 16 için geri sayım: 3. beta güncellemesi yayında

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Google, Android 16'nın kararlı sürümüne bir adım daha yaklaştı. Şirket, işletim sisteminin üçüncü ve son beta sürümünü yayınladı.

Bu güncelleme, kararlı sürüme çok yakın olduğu için büyük yenilikler içermese de geliştiriciler için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Google, bu beta sürümüyle Android 16'nın resmi olarak "platform kararlılığına" ulaştığını duyurdu. Bu, geliştiricilerin uygulamalarını son haline getirme ve yayınlama sürecine başlayabileceği anlamına geliyor.

ANDROİD 16 BETA 3 İLE GELEN YENİLİKLER

Android 16 Beta 3, önceki beta sürümlerinde olduğu gibi, kararlılık ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor.

Ancak, bazı yeni özellikler de bu sürümle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni, Auracast desteği. Başlangıçta sadece Pixel 9 cihazlarında kullanılabilen bu özellik, uyumlu LE Audio işitme cihazlarıyla Auracast yayın sesini destekliyor.

Android 16'nın kararlı sürümü yayınlandığında ise daha fazla cihazın bu özelliği desteklemesi bekleniyor.

Bir diğer yenilik ise, maksimum metin kontrastı için metnin ana hatlarını çizme özelliği. Bu özellik, özellikle düşük görme yeteneğine sahip kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Yüksek kontrastlı metin yerine metin ana hatlarının kullanılması, metinlerin daha kolay okunmasını sağlıyor.

KARARLI SÜRÜME DOĞRU

Android 16 Beta 2 yüklü cihazlara veya Android Beta programına kayıtlı olanlara, Beta 3 için kablosuz güncelleme sunuluyor.

Desteklenen Pixel cihazı olan herkes, Android Beta programına kayıt olarak gelecekteki beta güncellemelerini alabilir.

Google, Android 16'nın 2025 yılındaki tek büyük güncelleme olacağını ve diğer güncellemelerin optimizasyonlar ve hata düzeltmeleri içereceğini açıkladı.

Ayrıca, üç ayda bir Android sürümleri yayınlamaya devam edeceğini ve Q2 güncellemelerinin yeni özelliklere odaklanacağını belirtti.