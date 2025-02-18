Android 16 katlanabilir telefonların büyük sorununu çözecek

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Android 16, katlanabilir telefon kullanıcıları için önemli bir soruna çözüm getiriyor. Manyetik kılıflar, katlanabilir telefonlardaki menteşe açısı sensörünü etkileyerek sorunlara neden olabiliyordu.

Google, Android 16 Beta 2 ile birlikte bu sorunu çözmek için yeni bir ayar ekledi.

GÜÇLÜ AÇMA/KAPAMA ALGILAMA

"Güçlü açma/kapama algılama" adlı yeni ayar, manyetik kılıfların sensörlere müdahalesini önlüyor.

Bu sayede, katlanabilir telefonlar manyetik kılıflarla birlikte sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Ancak, Google bu ayarı kılıf kullanılmadığı zamanlarda açık bırakmanın pil tüketimini artırabileceği konusunda uyarıyor.

TÜM KATLANABİLİR TELEFONLARDA KULLANILABİLİR Mİ

Yeni ayarın Pixel 9 Pro Fold dışında diğer Android katlanabilir telefonlarda da kullanılıp kullanılamayacağı henüz belli değil.

Ancak, Android tabanlı bir özellik olduğu için diğer üreticilerin de bu özelliği benimsemesi mümkün.