Android 16, telefonlara izinsiz girişleri tespit edecek

Haber Merkezi

Google'ın yeni mobil işletim sistemi Android 16'nın lansmanı hızla yaklaşırken, platformun güvenlik özelliklerine büyük önem verdiği anlaşılıyor.

Daha önce ortaya çıkan gelişmiş hırsızlık önleme mekanizmalarına ek olarak şimdi de Android 16'nın, "İzinsiz Giriş Algılama" (Intrusion Detection) adı verilen yeni bir sistem içerebileceği bildiriliyor.

Bu özellik, telefonunuzda olup biten her hassas aktiviteyi takip ederek potansiyel tehditlere karşı ek bir koruma katmanı sunmayı amaçlıyor.

İZİNSİZ GİRİŞ ALGILAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK

Bu yeni sisteme dair ipuçları, Google Play Hizmetleri'nin beta sürümünde (v25.18.31) keşfedilen kod dizelerinde bulundu.

Özelliğin, şüpheli bir durum algılandığında kullanıcı tarafından incelenebilecek, özel ve şifrelenmiş bir sistem ile ağ etkinlikleri günlüğü tutması bekleniyor.

Bu günlükte USB bağlantıları, yeni uygulama yüklemeleri, Bluetooth eşleşmeleri, kilit ekranı aktiviteleri, Wi-Fi ağlarına bağlanma ve tarayıcı geçmişi gibi kritik işlemler kayıt altına alınacak.

VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİK

Toplanan verilerin hassasiyeti göz önüne alındığında, Google'ın gizliliğe büyük önem verdiği görülüyor. Tutulacak olan etkinlik günlüğünün uçtan uca şifreleneceği belirtiliyor.

Bu şifreli günlük, kullanıcının "özel ve şifrelenmiş" Google Drive hesabında saklanacak ve yalnızca cihaz sahibi tarafından kendi Google hesabı şifresi ve cihaz kilit ekranı bilgileri kullanılarak çözülebilecek.

Bu "İzinsiz Giriş Algılama" sisteminin, büyük olasılıkla sadece Android 16 ve daha yeni sürümlere özel olacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu özellik, özellikle telefonlarının güvenliği konusunda titiz olan veya hassas bilgilerle çalışan kullanıcılar için oldukça değerli olabilir.