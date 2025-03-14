Android artık son Bluetooth teknolojisini destekliyor

Haber Merkezi

Google, Android 16'nın üçüncü beta sürümünü yayınlayarak Bluetooth teknolojisinde önemli bir adım attı.

Bu sürümle birlikte, Auracast desteği de Android ekosistemine dahil oldu. Auracast, yüksek kaliteli ses yayınlarının eşleştirmeye gerek kalmadan birden fazla cihaz tarafından alınabilmesini sağlayan bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

Özellikle işitme cihazları için tasarlanan bu özellik, işitme kaybı olmayan kullanıcılar için de oldukça kullanışlı.

AURACAST NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR

Auracast, Bluetooth LE Audio teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir yayın teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde, bir cihaz (örneğin bir akıllı telefon veya televizyon) yüksek kaliteli sesi birden fazla alıcı cihaza (örneğin kulaklıklar veya işitme cihazları) eş zamanlı olarak yayınlayabilir.

Bu, örneğin bir havaalanında yapılan anonsların veya bir müzede düzenlenen turun birden fazla kişi tarafından aynı anda dinlenebilmesini sağlıyor.

PİXEL 9 VE ANDROİD 16 İLE GELEN YENİLİKLER

Google, Auracast desteğinin öncelikle Pixel 9 cihazlarında kullanıma sunulduğunu duyurdu. Android 16'nın kararlı sürümü yayınlandığında ise bu özellik diğer Android telefonlarda da aktif hale gelecek.

Pixel 9 kullanıcıları, işitme cihazlarından kalabalık ve halka açık alanlardaki ses yayınlarına doğrudan bağlanabilecekler. Ayrıca, telefon ayarlarında bulunan işitme cihazı ön ayarları sayesinde, kullanıcılar yayınları kendi işitme ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilecekler.

QR KODUYLA KOLAY BAĞLANTI

Google, Pixel 9 kullanıcıları için Auracast yayınlarına bağlanmayı daha da kolaylaştırıyor.

Artık kullanıcılar, telefon ayarlarına girmek yerine QR kodlarını tarayarak yayınlara anında bağlanabilecekler. Bu özellik, kullanım kolaylığı sağlayarak Auracast'ın daha yaygın hale gelmesine katkıda bulunuyor.