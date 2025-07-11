Android cihazlara büyük yapay zeka güncellemesi geldi

Google, Samsung'un Unpacked etkinliğinde, Android ekosistemi için önemli yapay zeka güncellemelerini açıkladı.

Samsung, Google Pixel, OnePlus ve Xiaomi gibi markaları kapsayacak bu yeni özellikler, kullanıcılara daha doğal ve eller serbest bir deneyim sunmak üzere tasarlandı.

AKILLI SAATLERDE GOOGLE ASiSTAN GİDİYOR, GEMINI GELİYOR

En büyük yeniliklerden biri, Google'ın yapay zeka sohbet robotu Gemini'nin artık Wear OS cihazlarda Google Asistan'ın yerini alması oldu.

Kullanıcılar artık "Hey Google" diyerek veya saate dokunarak, egzersiz yaparken mesaj göndermek gibi karmaşık görevleri yerine getirebilecek.

CIRCLE TO SEARCH ARTIK DAHA AKILLI

Circle to Search özelliğine, uygulamadan çıkmadan karmaşık konuları keşfetmeye olanak tanıyan gelişmiş bir "Yapay Zeka Modu" ekleniyor.

Ayrıca oyuncular, artık "Oyun Yardımı Al" seçeneğiyle oyun seviyeleri veya karakterler hakkında doğrudan yardım alabilecekler.